Бортник: Луценко ничем и никак не улучшил работу ГПУ

РИА Новости Украина

В среду, 15 февраля, под председательством генерального прокурора Украины Юрия Луценко начнется совещание о состоянии выполнения органами прокуратуры в 2016 году возложенных функций и задач.

Промежуточные результаты работы ГПУ на своей странице в Facebook проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

О Генеральной прокуратуре

Близится к завершению первый год работы нового правительства, Генерального прокурора Украины, руководителей разного уровня. Начинаем процесс подведения итогов именно с ГПУ, тем более, так сложилось, что мне пришлось многие годы работать с заместителем Генерального прокурора Украины, прокурором г. Киева – осталось много друзей и знакомых в системе органов прокуратуры.

Сегодня 15 февраля – Сретенье Господне, скоро подснежники расцветут, а Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко только проснулся и собрался подвести итоги работы ведомства за прошлый год.

В ведомстве это вызывает явный смех, поскольку прокуроры привыкли планировать работу, учитывая просчеты за прошлый период работы, в начале отчетного года, а не в середине квартала.

Но причина таких действий Луценко есть и лежит она на поверхности.

Несложно проверить у депутатского корпуса, что Луценко хотел протащить через Верховную Раду увеличение срока досудебного следствия с 1 года до полутора, но не нашел поддержки.

Зачем это ему?

Ответ очень простой: не имея профильного образования и профессиональной подготовки, он не улучшил работу ведомства, а развалил ее. Полгода в должности – это полгода пиара и политических заявлений, эффект от которых стремительно проходит. Негатив от общества нарастает, надо что-то говорить и обещать, надо что-то делать. Тем более, что и годовщина нахождения на своем посту уже на носу.

Первое, это каким-то образом отсрочить свой отчет за нулевые результаты, отсюда и продолжение сроков следствия.

Второе: показать "свои сверхпозитивные достижения» за прошлый год. Вот для этого и провести в середине квартала подведение итогов (раньше для этого проводились коллегии).

А теперь о самих итогах:

Из прокурорских источников на Резницкой известно, что Луценко статистически хочет присвоить себе результаты работы, которая была проведена прокурорами и следователями не при его руководстве, а при предыдущих генпрокурорах.

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Поэтому хотелось бы услышать от Луценко ответы на простые вопросы, которые гуляют коридорами больших и малых прокуратур:

– Какие лично его результаты за полгода работы в должности? Какие именно он дела начал и закончил? Но только конкретно.

– Сколько производств было закрыто за период его руководства ведомством? Дело Злочевского и не только.

– Сколько бывших милиционеров он привел с собой в прокуратуру и на какие должности?

– Трудоустраивал ли в прокуратуре детей своих друзей?

– Лоббирует ли назначение своей жены на должность руководителя фракции БПП в Верховной Раде?

Температура воздуха в Киеве сегодня около 0 градусов, что близко к оценке работы Генпрокурора Луценко. Даже природе не все равно, а людям и подавно”, – написал Бортник.