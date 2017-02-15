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    Аналитика и комментарии

    Бортник: Луценко ничем и никак не улучшил работу ГПУ

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    Полгода Луценко в должности главы ГПУ – это полгода пиара и политических заявлений, эффект от которых стремительно проходит, отмечает политолог Руслан Бортник: негатив от общества нарастает, надо что-то говорить и обещать, надо что-то делать.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В среду, 15 февраля,  под председательством генерального прокурора Украины Юрия Луценко начнется совещание о состоянии выполнения органами прокуратуры в 2016 году возложенных функций и задач. 

    Промежуточные результаты работы ГПУ на своей странице в Facebook проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    О Генеральной прокуратуре

    Близится к завершению первый год работы нового правительства, Генерального прокурора Украины, руководителей разного уровня. Начинаем процесс подведения итогов именно с ГПУ, тем более, так сложилось, что мне пришлось многие годы работать с заместителем Генерального прокурора Украины, прокурором г. Киева – осталось много друзей и знакомых в системе органов прокуратуры.

    Сегодня 15 февраля – Сретенье Господне, скоро подснежники расцветут, а Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко только проснулся и собрался подвести итоги работы ведомства за прошлый год.

    В ведомстве это вызывает явный смех, поскольку прокуроры привыкли планировать работу, учитывая просчеты за прошлый период работы, в начале отчетного года, а не в середине квартала.

    Но причина таких действий Луценко есть и лежит она на поверхности.

    Снос мафов в Киеве - тема брифинга Кличко и Луценко
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Совместный брифинг Кличко и Луценко: снос МАФов в Киеве

    Несложно проверить у депутатского корпуса, что Луценко хотел протащить через Верховную Раду увеличение срока досудебного следствия с 1 года до полутора, но не нашел поддержки.

    Зачем это ему?

    Ответ очень простой: не имея профильного образования и профессиональной подготовки, он не улучшил работу ведомства, а развалил ее. Полгода в должности – это полгода пиара и политических заявлений, эффект от которых стремительно проходит. Негатив от общества нарастает, надо что-то говорить и обещать, надо что-то делать. Тем более, что и годовщина нахождения на своем посту уже на носу.

    Первое, это каким-то образом отсрочить свой отчет за нулевые результаты, отсюда и продолжение сроков следствия.

    Второе: показать "свои сверхпозитивные достижения» за прошлый год. Вот для этого и провести в середине квартала подведение итогов (раньше для этого проводились коллегии).

    А теперь о самих итогах:

    Из прокурорских источников на Резницкой известно, что Луценко статистически хочет присвоить себе результаты работы, которая была проведена прокурорами и следователями не при его руководстве, а при предыдущих генпрокурорах.

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    Поэтому хотелось бы услышать от Луценко ответы на простые вопросы, которые гуляют коридорами больших и малых прокуратур:

    Луценко: я не гениальный прокурор, я просто генеральный
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Луценко: я не гениальный прокурор, просто генеральный

    – Какие лично его результаты за полгода работы в должности? Какие именно он дела начал и закончил? Но только конкретно.

    – Сколько производств было закрыто за период его руководства ведомством? Дело Злочевского и не только.

    – Сколько бывших милиционеров он привел с собой в прокуратуру и на какие должности?

    – Трудоустраивал ли в прокуратуре детей своих друзей?

    – Лоббирует ли назначение своей жены на должность руководителя фракции БПП в Верховной Раде?

    Температура воздуха в Киеве сегодня около 0 градусов, что близко к оценке работы Генпрокурора Луценко. Даже природе не все равно, а людям и подавно”, – написал Бортник.

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