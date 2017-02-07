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    Политика

    Луценко оконфузился с суммой взятки

    (обновлено: )33101
    Генеральный прокурор сообщил, что начальник Управления Государственной исполнительной службы в Волынской области погорел на взятке. Он озвучил сумму в 1,5 тысячи долларов, хотя на фото эта сумма превышает указанную.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Волынской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины (СБУ) уличила начальника Управления Государственной исполнительной службы в регионе во взятке, сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко.

    По его словам, был задокументирован "факт получения неправомерной выгоды в размере 1500 долларов".

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    При этом на фотографии, которую он прикрепил на своей странице в Facebook, сумма отличается. На кадрах видно не менее двадцати 100-долларовых купюр и более десяти 50-долларовых.

    Также на фото запечатлены не менее 35 купюр номиналом 500 гривен.

    Юрий Луценко/Facebook
    Взятка, на которой погорел начальник Управления Государственной исполнительной службы в Волынской области

    Ранее правоохранители задержали за взятку директора Департамента платежных систем Национального банка Украины вместе с тремя сообщниками, среди которых — гражданин Азербайджана.

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