Луценко оконфузился с суммой взятки

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Волынской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины (СБУ) уличила начальника Управления Государственной исполнительной службы в регионе во взятке, сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, был задокументирован "факт получения неправомерной выгоды в размере 1500 долларов".

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При этом на фотографии, которую он прикрепил на своей странице в Facebook, сумма отличается. На кадрах видно не менее двадцати 100-долларовых купюр и более десяти 50-долларовых.

Также на фото запечатлены не менее 35 купюр номиналом 500 гривен.

Юрий Луценко/Facebook Взятка, на которой погорел начальник Управления Государственной исполнительной службы в Волынской области

Ранее правоохранители задержали за взятку директора Департамента платежных систем Национального банка Украины вместе с тремя сообщниками, среди которых — гражданин Азербайджана.