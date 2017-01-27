Директора "Чернобыльского спецкомбината" задержали на крупной взятке

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Директор государственного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместитель задержаны на взятке в 700 тысяч гривен, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Директор и заместитель требовали и получили с коммерческого предприятия "откат-взятку" в сумме около 700 тыс грн за законно выигранный тендер на поставку топлива", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

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Оба задержаны следователями военной прокуратуры "на горячем", деньги изъяты.

112.ua Директора ГП "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителя задержали на взятке

Ранее судья Соломенского суда Киева задержан при получении взятки в 22 тысячи долларов.