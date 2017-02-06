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    Политика

    "Империализм с осложнениями". Вятрович раскритиковал заявление Качиньского

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (75)

    (обновлено: )3
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    facebook.com/journalistyka

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Качиньского о "культе Степана Бандеры в Украине".

    "Ярослав Качиньский уверен, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". И этот человек хочет навязывать украинцам собственные причудливые представления о прошлом как предпосылку поддержки в настоящем. Империализм с осложнениями", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

    Ранее Ярослав Качиньский заявил, что Украина не войдет в Европу в том случае, если продолжит поддерживать культ личности лидера украинских националистов Степана Бандеры. При этом он не стал напрямую отвечать на уточняющий вопрос о том, какова была реакция президента Петра Порошенко на это заявление, сказав лишь, что ответ украинского лидера был "очень сложным".

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