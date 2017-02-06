"Империализм с осложнениями". Вятрович раскритиковал заявление Качиньского

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Качиньского о "культе Степана Бандеры в Украине".

"Ярослав Качиньский уверен, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". И этот человек хочет навязывать украинцам собственные причудливые представления о прошлом как предпосылку поддержки в настоящем. Империализм с осложнениями", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Ранее Ярослав Качиньский заявил, что Украина не войдет в Европу в том случае, если продолжит поддерживать культ личности лидера украинских националистов Степана Бандеры. При этом он не стал напрямую отвечать на уточняющий вопрос о том, какова была реакция президента Петра Порошенко на это заявление, сказав лишь, что ответ украинского лидера был "очень сложным".