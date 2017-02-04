В ГПУ анонсировали завершение нескольких дел по преступлениям на Майдане

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина" анонсировал скорое завершение нескольких производств по делам преступлений во время Майдана.

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"Всего более 2,5 тыс. преступлений расследуется. Отдельные, которые находятся в суде, мы можем говорить об их завершении, хотя бы приблизительно…. Идет к завершению рассмотрение производства по одному из бойцов "Беркута" из Харьковской области, касается событий 18 февраля на Крепостном переулке. Ожидаем, что на практике может быть завершено", — говорит Горбатюк.

"Далее направлен обвинительный акт в отношении "титушки", который в группе лиц похищал митингующих, лишал свободы и применял насилие к ним. То, учитывая признание вины, это по упрощенной процедуре может пройти, и в понедельник можем получить приговор. И таких производств является несколько", — продолжил Горбатюк.

Ранее начальник отдела спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что Москва отказала Киеву в экстрадиции 12 экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут". Согласно информации, причина отказа — получение экс-"беркутовцами" российского гражданства.