РФ отказала в экстрадиции 12 экс-"беркутовцев" - ГПУ

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Москва отказала Киеву в экстрадиции 12 экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут". Согласно информации, причина отказа — получение экс-"беркутовцами" российского гражданства. Об этом сообщил начальник отдела спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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Он сообщил, что эти 12 человек входили в отряд "Беркута" из 26 человек, которые подозреваются в причастности к гибели людей во время событий в феврале 2014 года. Он отметил, что пятеро из них сейчас находятся под стражей и над ними в Украине продолжается суд, еще 21 находится в розыске.

"Учитывая оперативные данные, что эти лица могут находиться на территории РФ, мы направили в Россию запросы об их экстрадиции, но на сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство РФ… Они отказывают в экстрадиции, так как они являются гражданами России", — сказал Горбатюк, добавив, что еще по девяти лицам ГП еще не получила ответ от РФ.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-бойца расформированного спецподразделения МВД "Беркут" Дмитрия Вознюка, который подозревается в избиении активистов Евромайдана в Крепостном переулке в Киеве.