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    Общество

    ГПУ задержала разыскиваемого экс-"беркутовца" по делу Майдана

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (462)

    (обновлено: )45
    Экс-сотрудник спецподразделения милиции "Беркут" длительное время находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года, сообщили в ГПУ.
    Бойцы спецподразделения Беркут. Архивное фото
    REUTERS/Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины задержала бывшего сотрудника ныне расформированного спецподразделения милиции "Беркут" по подозрению в избиении участников общественного движения "Автомайдан" во время акций протеста в Киеве в 2014 году.

    Избиение Беркутом журналистов. Видео
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    Новое видео жестокого избиения "Беркутом" журналистов во время Майдана

    "Задержан бывший сотрудник столичного спецподразделения милиции "Беркут", который длительное время находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании по предварительному сговору с другими работниками подразделения милиции особого назначения "Беркут" 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в Киеве, сопровождавшемся применением к ним насилия и повреждением их автомобилей", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

    Бывшему бойцу "Беркута" также инкриминируется служебный подлог рапорта, в котором он обвинил задержанных в тяжких преступлениях, на основании чего они были взяты под стражу и привлечены к уголовной ответственности за хулиганские действия.

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    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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