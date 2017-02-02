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    Политика

    Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены санкций против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (289)

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    По словам президента Петра Порошенко, он больше всех желает отмены санкций в отношении России, но прежде РФ должна вывести все свои войска с территории Украины для того, чтобы страна могла восстановить единство и суверенитет.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, заявил, что больше всех желает этого.

    Петр Порошенко о санкциях против РФ. Видео
    Канал на Youtube Администрации президента Украины
    Порошенко о необходимости продления санкций против РФ

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    "Знает ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет", — заявил он, отметив, что слишком поспешное снятие санкций упрочит "российскую агрессию", направленную против Украины.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

    В Белом доме ранее заявили, что вопрос антироссийских санкций не обсуждался в ходе недавней телефонной беседы президентов США и РФ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России.

     

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