МИД ФРГ: санкции с РФ снимут после реализации минских соглашений

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что санкции с РФ могут быть сняты при условии реализации минских соглашений. Об этом он заявил в субботу после встречи в Париже со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

"У Германии и Франции ясная позиция по санкциям… Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты", — сказал Габриэль.

О том, что Франция и ФРГ разделяют позицию по ситуации в Украине, журналистам сказал и Эйро. Он отметил, что по урегулированию ситуации в Украине необходимо "долговременное решение".

"Я говорю в первую очередь о реализации минских соглашений, которые нужно суметь реализовать как можно скорее. И это должно происходить в плодотворном и конструктивном диалоге с Россией — одновременно твёрдом и открытом. Необходимо избегать логики Холодной войны — это лишь отбросит нас назад", — сказал Эйро.

По словам Габриэля, "очень важно, что Франция и Германия остаются вместе по ряду вопросов". Он добавил, они с Эйро договорились о создании двусторонних рабочих групп на уровне политдиректоров, которые будут работать "по вопросам России и Украины, трансатлантическим отношениям, политике на Ближнем Востоке и будущем Европы".

Ранее министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что отмена санкций против России до того, как она выполнит все условия минских соглашений, будет катастрофической ошибкой для Запада.