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    МИД ФРГ: санкции с РФ снимут после реализации минских соглашений

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    Украина-РФ: новый виток санкций (477)

    (обновлено: )25232
    Габриэль и Эйро договорились о создании двусторонних рабочих групп на уровне политдиректоров, которые будут работать "по вопросам России и Украины, трансатлантическим отношениям, политике на Ближнем Востоке и будущем Европы".
    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что санкции с РФ могут быть сняты при условии реализации минских соглашений. Об этом он заявил в субботу после встречи в Париже со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

    "У Германии и Франции ясная позиция по санкциям… Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты", — сказал Габриэль.

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    О том, что Франция и ФРГ разделяют позицию по ситуации в Украине, журналистам сказал и Эйро. Он отметил, что по урегулированию ситуации в Украине необходимо "долговременное решение".

    "Я говорю в первую очередь о реализации минских соглашений, которые нужно суметь реализовать как можно скорее. И это должно происходить в плодотворном и конструктивном диалоге с Россией — одновременно твёрдом и открытом. Необходимо избегать логики Холодной войны — это лишь отбросит нас назад", — сказал Эйро.

    По словам Габриэля, "очень важно, что Франция и Германия остаются вместе по ряду вопросов". Он добавил, они с Эйро договорились о создании двусторонних рабочих групп на уровне политдиректоров, которые будут работать "по вопросам России и Украины, трансатлантическим отношениям, политике на Ближнем Востоке и будущем Европы".

    Ранее министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что отмена санкций против России до того, как она выполнит все условия минских соглашений, будет катастрофической ошибкой для Запада.

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