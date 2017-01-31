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    Политика

    Встреча контактной группы состоится 1 февраля в Минске - Олифер

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (349)

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    Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы - сообщила, что переговоры состоятся 1 февраля, но не уточнила повестку дня.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    ‏@BelarusMID

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 1 февраля в Минске, сообщила РИА Новости во вторник Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.

    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Завтра (в среду) в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы", — сказала Олифер. При этом она не уточнила повестку дня.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольники Донецк-Ясиноватая – Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. 

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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