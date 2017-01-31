Из Авдеевки вывозят тяжелобольных и инвалидов - Жебривский

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Из Авдеевки эвакуируют тяжелобольных и инвалидов, однако полномасштабной эвакуации нет, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Решение о полномасштабной эвакуации не принимаем. Но уже полностью подготовились к ней на случай объявления эвакуации. По состоянию на этот час вывозим из Авдеевки людей с особыми потребностями в Константиновку и Белецкое. Вывезли из больничной реанимации тяжелобольных. Перемещаем их в константиновскую больницу", — написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, по словам губернатора, одна семья изъявила желание вывезти из города детей.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке ранен один мирный житель.

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