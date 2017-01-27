США увеличит ядерный потенциал за счет улучшения качества вооружения – Воля

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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Заявления нового президента США Дональда Трампа привели к тому, что стрелки Часов Судного дня перевели на 30 секунд вперед. Теперь они показывают 23:57:30. Собственно Часы Судного дня — это проект сотрудников журнала "Bulletin of Atomic Scientists". Стрелки этих часов указывают на угрозу глобальной катастрофы.

За ними следят еще с 1947 года. Первоначально они отражали только угрозу ядерной войны, но с 2007 года учитываются изменения климата и технологические достижения, которые могут привести к глобальной катастрофе.

Дональд Трамп перед вступлением в должность заявил, что США должны усилить свой ядерный арсенал. Он также известен как противник концепции глобального потепления. Лет 5 назад он говорил, что эту теорию придумали китайцы, с целью лишить американскую промышленность конкурентоспособности.

Заявления Трампа по поводу ядерного оружия прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

"Техническое усовершенствование дает возможность сократить количество ядерного оружия с учетом сокращения старых технических систем. Так уже происходило в конце 80-х годов, когда коэффициент уменьшения был использован, при этом старые системы в основном ушли, вместо них были поставлены новые. Допустим, вместо трех ракетных дивизий оставалась одна дивизия. То есть формально сокращение было. А вот качественный уровень ядерных вооружений возрастал. Возможно, администрация Дональда Трампа тоже собирается идти по этому пути", — считает эксперт.