В Британии на заводах по производству ядерных боеголовок пройдут забастовки

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Около 600 сотрудников британской компании Atomic Weapons Establishment, производящей ядерные вооружения, намерены провести две 48-часовые забастовки, выразив протест против условий пенсионного обеспечения.

"Около 600 членов нашего профсоюза на двух предприятиях компании в Беркшире проведут две 48-часовые забастовки 18 и 30 января. Профсоюз протестует против ликвидации фиксированных пенсий и перехода на схему пенсионного обеспечения на основе взносов", — говорится в заявлении профсоюза Unite.

Оба предприятия, на которых пройдут забастовки, работают по контрактам минобороны Великобритании и производят ядерные боеголовки для подводных лодок, а также обеспечивают их ремонт и обслуживание.

Профсоюз заявляет, что условия пенсионного обеспечения меняются из-за того, что компания стала частной. Однако, по заявлению регионального председателя Unite Боба Миддлтона, в 1990-х годах консерваторы в парламенте обещали сохранить для сотрудников предприятия государственные пенсии даже после перехода компании в частный сектор.

Ранее сообщалось, что экипажи британской авиакомпании British Airways, работающие на дальне- и ближнемагистральных маршрутах, намерены были провести забастовки.