Новая холодная война и ожидание Судного дня

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Заявления нового президента США Дональда Трампа привели к тому, что стрелки Часов Судного дня перевели на 30 секунд вперед. Теперь они показывают 23:57:30.

Трамп перед вступлением в должность заявил, что США должны усилить свой ядерный арсенал. Он также известен как противник концепции глобального потепления. Несколько лет назад он говорил, что эту теорию придумали китайцы с целью лишить американскую промышленность конкурентоспособности.

Часы Судного дня — это проект сотрудников журнала Bulletin of Atomic Scientists. Стрелки этих часов указывают на угрозу глобальной катастрофы. За ними следят еще с 1947-го года. Первоначально они отражали только угрозу ядерной войны, но с 2007-го года учитываются изменения климата и технологические достижения, которые могут привести к глобальной катастрофе.

В последний раз стрелки Часов Судного дня передвигали в 2015 году на две минуты вперед. В 1953 году Часы Судного дня показывали 23:58. Тогда Советский Союз провел испытания водородной бомбы. Ближе к 00:00, часу глобальной катастрофы, стрелки никогда не подходили.

Заявления и действия президента Дональда Трампа, и как они влияют на геополитическую ситуацию, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

Заявления Трампа относительно ядерного оружия достаточно противоречивы. Как определиться, какая из линий поведения больше соответствует на сегодняшний день интересам Вашингтона? И какую линию займет Дональд Трамп?

— На самом деле, здесь противоречия может не быть, потому что, с одной стороны, возможно, имелась в виду модернизация ядерных вооружений как таковых. То есть техническое усовершенствование, что дает возможность сократить с коэффициентом уменьшения их, то есть с учетом сокращения старых технических систем. Так уже происходило в конце 80-х годов, когда коэффициент уменьшения был использован, при этом старые системы в основном ушли, вместо них были поставлены новые. Допустим, вместо одной дивизии ракетной, вернее, вместо трех ракетных дивизий оставалась одна дивизия. То есть формально сокращение было. А вот качественный уровень ядерных вооружений возрастал. Возможно, администрация Дональда Трампа тоже собирается идти по этому пути.

Сегодня Тереза Мей, премьер Великобритании, отправляется в США и должна встретится с Дональдом Трампом. Чего стоит ожидать от этой встречи?

— Да, вот вы хорошо заметили, что если кто противоречивые сейчас заявления и делает, так это Тереза Мей. Потому что, действительно, до избрания Трампа президентом позиция по поводу отношений с Россией была более радикальной. А в этот раз она, фактически, выглядит так, по крайней мере, будто подстраивается под Дональда Трампа, заявляя, а давайте с позиции силы, доверяй, но проверяй, будем выстраивать партнерские отношения. Я думаю, что Британия будет пока действовать в фарватере политики Дональда Трампа. Опять-таки, результаты этой политики сейчас сложно однозначно предсказать, поскольку формат политики Трампа, внешней политики, он еще окончательно не определен.

Тереза Мей сделала несколько заявлений перед поездкой в Вашингтон. Есть ли, действительно, риск возврата к тому состоянию холодной войны? Или мы его и наблюдаем сейчас?

— Существует риск возврата к холодной войне. То, что мы сейчас наблюдаем, это еще не холодная война в том виде, в каком она была до 1991-го года. Кроме того, это новая холодная война будет иметь другую глобальную конфигурацию. Кстати, по поводу угрозы ядерного вооружения и этой стрелки Часов Судного Дня, то кроме заявлений Трампа, тут нужно еще отметить, что новые системы доставки ядерных боезарядов испытали Индия и Пакистан. Ядерная программа Северной Кореи тоже прогрессирует. Поэтому, учитывая еще, что, кроме России, США и Европы, есть еще Китай, с которым тоже не просто выстраивать отношения, то новая холодная война будет иметь другую конфигурацию и другое качество, чем это было до 1991-го года.

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Дональд Трамп выступает за отмену сделки с Ираном и за возврат режима санкций против Тегерана. В Иране реагируют на это достаточно остро и говорят, что если санкции будут возвращены, тогда вернутся к ядерной программе. Стоит ли ожидать, что Вашингтон пойдет на отмену этой сделки, и Иран вернется к разработке собственной ядерной программы?

— Здесь есть два момента. То, что касается соглашений по иранской ядерной программе, это вопрос, который пока еще не будет иметь окончательного формата, как минимум, в течение месяца, как минимум, до того, как произойдут консультации… Опять-таки, встреча между Терезой Мей с президентом Трампом, консультации Трампа с руководителями Франции и Германии и ряда других государств. Потому что этот вопрос один из самых ключевых для дальнейшей мировой истории. Поэтому заявления заявлениями, но, вместе с тем, нельзя исключать, что все закончится заявлениями. Вот другой момент — это кадровый потенциал нынешней администрации. Сегодня стало известно, что ключевые руководители, то есть профессиональные дипломаты, работавшие на ключевых руководящих должностях в Госдепартаменте, они уволены. И это самое большое сокращение, которое в последние десятилетия, такое массовое сокращение. И тут есть опасения, что на смену этим кадровым дипломатам, людям, которые на государственной службе и десятилетиями живут в этих проблемах, придут люди из негосударственного сектора, новички как государственном управлении, так и в дипломатии. И тут этот второй фактор создает зону риска. Если же новые руководители в Госдепе будут прислушиваться к старым кадрам, которые там остались, и плюс еще, что все-таки консультации Трампа с руководителями европейских держав приведут к тому, что позиция Трампа станет более умеренной. Будем надеяться.

Дональд Трамп заморозил последнее решение Барака Обамы о переводе Палестине 221 миллиона долларов. С чем вы это связываете? Как далее будет развиваться арабо-израильский конфликт с учетом новых настроений, которые царят в Белом Доме?

— Тоже сложный момент, как и иранская ядерная программа. Это то, что делать с программой построения Израилем поселений на оккупированных палестинских территориях. Тоже думаю, что окончательно ситуация, какой-то формат по этому вопросу сложится после консультаций. То есть Трампа с Мей, Трампа с руководителями Франции, Германии и России, Китая, потому что два вопроса мировой политики, которые, в общем-то, являются краеугольными для развития геополитической ситуации на ближайшие годы. Это иранская ядерная программа и поселения, которые строит Израиль. Несомненно, что если поселенческая политика будет продолжаться дальше, ее поддержит администрация Трампа, то это грозит большим кризисом для всего региона. То есть серьезным охлаждением отношений не только, допустим, США с Ираном, но и США с другими мусульманскими государствами, которые являются соперниками Ирана в мировой политике. То есть Саудовская Аравия, и другие государства Залива. Мусульманский мир не воспримет поддержку Трампом поселенческой деятельности Израиля.

Трамп заявил о необходимости создания беспилотных зон на территории Сирии и островков безопасности, где могли бы содержать мигрантов и беженцев. Эта инициатива может быть реализована? Как это все отразится на грядущих переговорах Трампа и Путина?

— Данная инициатива правильная и, к сожалению, она должна была бы использоваться еще, как минимум, на той фазе сирийской войны, когда уже начался поток беженцев за пределы страны. То есть когда начались активные бои, и бои охватили большой масштаб территории. Поэтому я думаю, что данная идея Трампа будет позитивно встречена. Тем более, что, фактически, эту же стратегию использовала Россия на территории Сирии. Плюс, в последние полгода эту же стратегию исповедует Турция на севере Сирии, то есть создание зон безопасности. Ранее позволило бы избежать такого массового потока беженцев в Европу. Но, к сожалению, европейские лидеры почему-то не использовали данный механизм. Кстати, Штайнмайер комментировал, что были упущены многие возможности ранее, когда еще сирийский конфликт развивался, а не подошел к такой кульминации.

Ранее политолог-международник Питер Залмаев в эфире "ГС" пояснил, что свой визит на инаугурацию Дональда Трампа украинские политики будут активно использовать для самопиара.

А политтехноло Екатерина Одарченко из США сообщила в эфире "ГС", что входной билет на ужин с Дональдом Трампом стоил от 10 до 300 тысяч долларов.