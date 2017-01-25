НАПК обнаружило уголовные нарушения в отчетах 12 партий

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак сообщила об обнаружении признаков уголовных правонарушений в отчетах 12 партий.

"Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции были выявлены признаки уголовного правонарушения в квартальных отчетах (III квартал 2016 года) двенадцати политических партий", — написала она на своей странице в Facebook.

В частности, речь идет о нарушениях нескольких статей уголовного кодекса — "представление заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера" и "умышленный взнос в поддержку политической партии лицом, не имеющим на то права".

По данным Корчак, в список нарушителей вошли партии "Наш край", "Народный рух Украины", "Аграрная партия Украины", "Новая политика", "Партия сильной власти", "Собственная сила", политическое объединение "Прямое действие", "Самоврядная украинская держава", Партия свободных демократов, Компартия Украины, "Зеленые", Всеукраинское объединение "Свобода".

"Материалы были отправлены Национальным агентством Национальной полиции Украины, которая, согласно действующему законодательству, должна реагировать на эти правонарушения", — сообщила Корчак.