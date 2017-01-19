Госавиаслужба будет сотрудничать с НАПК

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Госавиаслужба Украины подписала меморандум о сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции (НАПК), предусматривающий, в частности, прямой доступ к реестру гражданских воздушных судов, сообщила в четверг авиационная служба.

"Государственная авиационная служба Украины подписала меморандум о сотрудничестве и обмене информацией с национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Документом предусмотрено налаживание прямого доступа НАПК к информационным базам данных, владельцем которых является Украина, в частности, в государственный реестр гражданских воздушных судов", — говорится в сообщении.

По данным авиаслужбы, доступ к полной версии реестра упростит работу ответственного ведомства в сфере предотвращения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений.

Также стороны договорились о проведении совместных двухсторонних и многосторонних встреч, учебных мероприятий, конференций.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски в Государственной авиационной службе в рамках расследования дела об растрате государственных средств должностными лицами киевского аэропорта "Борисполь".

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