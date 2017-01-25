Тука: с точки зрения закона, в Донбассе "эффективный контроль" России

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. С точки зрения закона, Российская Федерация осуществляет "эффективный контроль" на Донбассе, завил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Есть определенные юридические показатели, которые применяются в мире и отмечают, что такое оккупация, что такое" эффективный контроль ". Оккупация — это у нас чисто Крым. Там работают государственные органы страны-оккупанта", — сказал Тука Еспресо.TV, комментируя разработанный в ведомстве план мероприятий по дальнейшему развитию Донбасса.

По его словам, аргументы о том, что "всем известно, что на территории так называемых ДНР-ЛНР есть Россия" не рассматриваются в международных и украинских судах.

"Факт оккупации не должен быть доказаным в международных судах. А вот факт эффективного контроля должен быть доказан в судах. Если этот факт будет доказан, то наступают определенные последствия. Принципиальная разница между этими двумя понятиями в том, что за государством, в отношении которого осуществляется не оккупация, а эффективный контроль, сохраняются обязательства в отношении гражданского населения на этих территориях. С точки зрения закона, Россия осуществляет "эффективный контроль на Донбассе", — добавил Тука.

По его словам, ведение боевых действий негосударственными вооруженными формированиями против правительственных сил одного государства при поддержке другого государства — это "эффективный контроль".

Ранее Тука заявил, что процесс освобождения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса от ополченцев должен начаться осенью 2017 года.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.