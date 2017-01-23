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    ВСУ сообщают об увеличении количества обстрелов в Донбассе за сутки

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (238)

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    Обстрелу подверглись Талаковка, Лебединское, Марьинка, Гнутово, Павлополь, Чермалык, Широкино, Водяное, Новотроицкое, Красногоровка, Валуйское, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка, Станица Луганская, Новгородское, Луганское, Авдеевка и Зайцево.
    АТО. КПВВ Станица Луганская
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. ВСУ заявили в понедельник, что ополченцы за минувшие сутки 41 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.

    Куйбышевский район Донецка. В зоне постоянных обстрелов
    Луганский радар
    Донбасс, АТО и фактор Трампа

    Как сообщается на странице пресс-центра военной операции силовиков в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Талаковка, Лебединское, Марьинка, Гнутово, Павлополь, Чермалык, Широкино, Водяное, Новотроицкое, Красногоровка, Валуйское, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка, Станица Луганская, Новгородское, Луганское, Авдеевка и Зайцево.

    По информации силовиков, огонь велся из гранатометов, стрелкового оружия, пулеметов, также применялся снайперский огонь.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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