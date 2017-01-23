За ночь на мариупольском направлении произошло более 20 обстрелов - спецкор

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. В воскресенье украинцы отмечали День соборности Украины. Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником и напомнил, что каждый украинец должен поступаться собственными интересами ради блага всей страны и ради ее единства.

Какая ситуация царит в этот праздник в Мариуполе и его пригородах, рассказал корреспондент Тимофей Львутин в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Хотелось бы отметить, что ситуация, которая сегодня произошла, была не совсем спокойная, в частности, 2/3 обстрелов произошли непосредственно на мариупольском направлении, более 20 обстрелов, по-моему, было всего 33 обстрела, а вот в Мариуполе произошло около 20 обстрелов. И отметим такой момент, что примерно с половины 6 утра до 9 утра, на протяжении почти 3,5 часов, в частности, и в Мариуполе, и в Краматорске, например, не было мобильной связи ни одного из операторов. По сообщениям одного из пресс-офицеров в частности сектора Мариуполь, а также других военных, боевики повредили вышки передач и таким образом на протяжении 3 часов часть жителей остались просто без связи", — сообщил спецкор.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.