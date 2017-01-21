Силовики заявили об обстрелах со стороны ополченцев по трем направлениям

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Военные заявили в субботу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по их позициям.

"За минувшие сутки произошло 25 обстрелов. Один военный ранен", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации украинских силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Широкино, Новотроицкое, Павлополь, Талаковку, Гнутово и Тарамчук из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения боевой машины пехоты.

На донецком направлении огонь велся из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Зайцево.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Новозвановку, Сизое и Станицу Луганскую.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.