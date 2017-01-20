Власти игнорируют проблему "мусорной блокады" Львова - Садовый

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Мэр Львова Андрей Садовый обвинил высшее руководство страны в саботировании проблемы "мусорной блокады" города, которая грозит превратиться в экологическую катастрофу с наступлением тепла.

По словам мэра, на площадках города накапливается много мусора, при этом через неделю синоптики обещают плюсовую температуру. "Город уведомил государственные органы власти о возникновении предусловий для чрезвычайной экологической ситуации", — заявил Садовой в своем видеообращении, обнародованном в пятницу на его странице в Facebook.

Он напомнил, что накануне прошло внеочередное заседание львовского горсовета, на котором власти утвердили план экстренных мероприятий по недопущению ЧС. В частности, определили пять мест в городе, где будут оборудованы временные площадки в каждом районе, где будут собирать и брекетировать мусор, таким образом уменьшая его объем в шесть раз, чтобы его потом было легче вывозить. "На сегодня все полигоны Украины по тем или иным причинам, чаще всего административного давления, отказываются принимать мусор из Львова", — сказал мэр.

"Это не решает вопрос, но может предотвратить угрозу экологического кризиса. Это также не снимает проблему отсутствия государственной помощи. Ситуация с полным игнорированием кризиса со стороны государственной власти, а иногда откровенным саботажем выходит за границы здравого смысла", — заявил он.

В частности, по данным мэра, львовская областная администрация до сих пор не провела заседание комиссии по ЧС, несмотря на обращения властей Львова. "Я также имел разговор с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и в очередной раз обратился с просьбой рассмотреть кризис на государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, ответа до сих пор нет", — сказал он.

При этом, по словам Садового, ему поступают звонки от послов ряда государств и городов, экологических организаций с вопросами, чем могут помочь.

Мэр города Андрей Садовый заявлял ранее, что во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации. По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют очень серьезные проблемы с вывозом мусора.

Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

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Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.