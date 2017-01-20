Из Львова с любовью, мусор не хотите? Соцсети о проблеме Садового

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Львов оказался на пороге чрезвычайной экологической ситуации. Об этом заявил сам мэр города Андрей Садовый. По словам львовского градоначальника, перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили о серьезных проблемах. Садовый считает, что ситуация может приобрести международные масштабы, хотя в Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.

По словам Садового грузовики с львовским мусором в других областях разворачивает назад полиция. В СМИ появилась информация, что если такая ситуация сохранится — Львов намерен вывозить мусор в польские города. Напомним, что после пожара и обвала мусора на Грибовичской свалке подо Львовом в мае прошлого да, во время которого погибло несколько человек, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.

В украинском сегменте соцсетей тема львовского мусора и судьба градоначальника Садового остаются одними из самых актуальных тем. Кое-кто в сетях сумел найти в этой непростой ситуации весьма неожиданные нюансы: "Львовский мусор уже объездил всю Украину, а теперь поедет в Европу. А ты все дома сидишь, Неудачник!"

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook