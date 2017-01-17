Порошенко и президент Швейцарии ускорят возвращение активов экс-властей

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президенты Украины и Швейцарии Петр Порошенко и Дорис Лойтхард договорились об ускорении процесса по возвращению замороженных активов бывших властей Украины, которые сейчас находятся в швейцарских банках, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

В марте 2014 года швейцарские власти заморозили банковские счета экс-президента Украины Виктора Януковича и 19 его соратников, включая Николая Азарова и Андрея Клюева. Активы Януковича и его приближенных также были заморожены в Лихтенштейне и ряде других европейских стран.

"Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти и тех замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Мы определили четкие графики и координацию сотрудничества министерств юстиции, генеральных прокуратур, которые должны скорее привести к соответствующему результату и возвращению этих денег в Украину", — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Глава государства добавил, что во время встречи президент Швейцарии отметила, что эти деньги нужны Украине для проведения реформ.

Ранее заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявлял, что Украина может рассчитывать на возврат как минимум 50% активов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича из Латвии.

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Ранее в СМИ появилась информация о конфискации в Латвии 50 млн евро со счетов беглых украинских чиновников времен Виктора Януковича. По предположениям, эта сумма могла быть конфискована со счетов экс-первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова. В Латвии подтверждают, что деньги связаны с Украиной и были конфискованы в рамках специальной процедуры, без уголовного приговора.

В свою очередь адвокаты самого Януковича и его старшего сына Александра заявляли, что те не имеют счетов за рубежом.