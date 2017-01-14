Чорновил: главная цель публикации списков Савченко - срыв обмена пленными

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. Инициативу нардепа раскритиковали в СБУ. Сама же Савченко утверждает, что обнародовав информацию о заложниках, хочет помочь их освобождению. Более того, она пообещала опубликовать еще один список военнопленных на Донбассе.

Чего хотела добиться Савченко своими действиями, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический аналитик, депутат ВР нескольких созывов Тарас Чорновил.

"Савченко, опубликовав официальные списки, полученные от СБУ, создала прецедент срыва украинской стороной договоренностей о неразглашении, этого не удалось сделать. Потом произошел запуск списков уже от нее, с неуточненными моментами. Начинается дискуссия, попытка поднять ее рейтинг, хотя обвал произошел полный, но основное задание было все-таки — то, что я знаю — это срыв обмена и дать возможность России объяснить, почему они не отдают (пленных — ред.)", — заявил Чорновил.

При этом он отметил, что без вмешательства Савченко уже обменяли около трех тысяч человек.

Ранее политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко заявил, что своей активностью в данном вопросе Надежда Савченко хочет "застолбить" за собой тему обмена пленными.