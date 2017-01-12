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"Шутки" со списками Савченко могут стоить пленным жизни - эксперт

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Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (116)

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Политический консультант Петр Охотин в эфире "ГС" заявил, что Надежда Савченко должна была, прежде всего, связаться с родными пленных и спросить их разрешения на публичную кампанию.
Петр Охотин
Uacrisis.org

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. Инициативу нардепа раскритиковали в СБУ. Сама же Савченко утверждает, что обнародовав информацию о заложниках, хочет помочь их освобождению. Более того, она пообещала опубликовать еще один список военнопленных на Донбассе.

Надежда Савченко
УНИАН
Скандальные списки скандальной Савченко

Экспертное мнение относительно того, как должна была поступить Савченко со списками пленных, в эфире радиостанции Голос Столицы высказал политический консультант Петр Охотин.

"Получив эти списки, она должна была связаться с родными, спросить их разрешения на публичную кампанию, дальше по каждому из них делать обращения к украинским, российским структурам. Если у нее есть выходы, то общаться с террористами, понимая все репутационные последствия… Опять же, СБУ говорит, что списки, которые обнародовала Савченко, не являются достоверными, то есть вопрос, зачем это? Такие "шутки" могут стоить здоровья и жизни отдельным пленным. Это большая проблема", — раскритиковал действия нардепа Охотин.

Ранее политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко заявил, что своей активностью в данном вопросе Надежда Савченко хочет "застолбить" за собой тему обмена пленными.

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