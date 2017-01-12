"Шутки" со списками Савченко могут стоить пленным жизни - эксперт

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. Инициативу нардепа раскритиковали в СБУ. Сама же Савченко утверждает, что обнародовав информацию о заложниках, хочет помочь их освобождению. Более того, она пообещала опубликовать еще один список военнопленных на Донбассе.

Экспертное мнение относительно того, как должна была поступить Савченко со списками пленных, в эфире радиостанции Голос Столицы высказал политический консультант Петр Охотин.

"Получив эти списки, она должна была связаться с родными, спросить их разрешения на публичную кампанию, дальше по каждому из них делать обращения к украинским, российским структурам. Если у нее есть выходы, то общаться с террористами, понимая все репутационные последствия… Опять же, СБУ говорит, что списки, которые обнародовала Савченко, не являются достоверными, то есть вопрос, зачем это? Такие "шутки" могут стоить здоровья и жизни отдельным пленным. Это большая проблема", — раскритиковал действия нардепа Охотин.

Ранее политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко заявил, что своей активностью в данном вопросе Надежда Савченко хочет "застолбить" за собой тему обмена пленными.