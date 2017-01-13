Госфинансирование партий нужно, чтобы они отошли от олигархов – Таран

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. 400 миллионов гривен на партии. Именно такая сумма предусмотрена в бюджете на этот год на финансирование деятельности политических сил. Эти деньги распределило между политсилами Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Итак, больше всего средств получит "Народный фронт" — почти 114 миллионов гривен.

Немного меньше денег выделят "Блоку Петра Порошенко" — примерно 112 миллионов гривен. Далее по списку финансирования идут: "Объединение Самопомич" — около 56 миллионов гривен, Оппозиционный блок – почти 48,5 миллионов гривен, Радикальная партия Ляшко – примерно 38 миллионов гривен. Меньше всего средств получит "Батькивщина" — почти 30 миллионов гривен.

Интересно то, что политическая партия имеет право отказаться от государственного финансирования своей уставной деятельности. Для этого надо подать соответствующее заявление в НАПК. Но вот пока что ни одного заявления об отказе от финансирования нет. Об этом рассказала глава НАПК Наталия Корчак.

О целесообразности госфинансирования политических партий рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

"То, что партиям средства нужны, это однозначно. Если хотим, чтобы они были полноценными, то они должны действовать в межвыборный период, общаться с избирателями, защищать их интересы, объяснять свою идеологию, отчитываться о своей деятельности. Очевидно, на это нужно средства. И в партии всегда было два варианта — либо брать эти средства у крупного бизнеса, либо брать, условно говоря, где-то еще. Где-то еще — это не работает, нигде в мире партии не существуют за членские взносы, это большой миф. Во всех странах развить мира, развитых демократиях, всего 55% стран мира имеют систему государственного финансирования партии в той или иной форме. Поэтому это нормальная европейская практика, мировая практика", — отметил эксперт.