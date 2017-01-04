Комиссия сената Польши: спорный закон о бюджете нужно принять без поправок

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Комиссия сената Польши рассмотрела спорный закон о бюджете страны на 2017 год и рекомендовала принять его без поправок, сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на агентство PAP.

"Сенатская комиссия финансов и бюджета рекомендовала сенату принять закон о бюджете на 2017 год без поправок", — сообщает агентство.

Польские оппозиционеры с 16 декабря блокируют пленарный зал заседаний сейма страны. Поводом для этого стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании.

Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает данные голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

Несмотря на протест оппозиции, сенат намерен рассмотреть закон о бюджете во время первого в 2017 году заседания 11 января. Оппозиционные депутаты в свою очередь намерены продолжать протест до того же дня, рассчитывая на проведение повторного заседания сейма и голосования по закону о бюджете.