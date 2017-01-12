Дефицит бюджета США в декабре составил $27,5 млрд

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Дефицит бюджета США в декабре 2016-2017 финансового года составил 27,516 миллиарда долларов после ноябрьского дефицита в 136,651 миллиарда долларов, следует из отчета Министерства финансов страны.

Годом ранее в стране был зафиксирован дефицит бюджета в размере 14,444 миллиарда долларов. Таким образом, в отчетном месяце показатель вырос в 1,9 раза.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали дефицит по итогам отчетного месяца на уровне 25 миллиардов долларов.

Государственные расходы в декабре снизились на 4,76% в годовом выражении и составили 346,720 миллиарда долларов. Доходы сократились на 8,7% — до 319,204 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Верхняя палата Конгресса США приняла законопроект о финансировании Минобороны на 618,7 миллиардов долларов, в рамках которого предусмотрена военная помощь Украине в размере 350 миллионов долларов.