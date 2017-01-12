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ГПУ в январе передаст в суд обвинение в отношении Януковича - Матиос

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Анатолий Матиос. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Генпрокуратура в январе передаст в суд обвинительный акт в отношении бывшего президента Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене. 

"Подозрение объявлено, и уже в январе обвинительный акт будет направлен в суд", — сказал он в интервью "5 каналу".

Матиос добавил, что генеральный прокурор Юрий Луценко намерен представлять вместе с другими прокурорами в суде государственное обвинение в уголовном производстве в отношении бывшего президента.

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