На сегодняшний день вполне вероятны теракты и диверсии - Порошенко

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко сообщил о вероятности террористических атак и диверсий на объектах критической инфраструктуры, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Президент напомнил о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны — Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой — Помары — Ужгород" в Полтавской области", — сообщает пресс-служба президента.

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Также он сообщил, что имели место целенаправленные действия террористических группировок по нарушению функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо- и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.

"На сегодняшний день вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", — резюмировал Порошенко.

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Напомним, прокуратура Запорожской области завела уголовное дело в связи с созданием преступной организации с целью государственной измены и подготовки диверсий на Запорожской АЭС.