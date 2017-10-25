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    Фотоленты

    "Горная жемчужина". Дочь Кадырова показала в Москве новую коллекцию одежды

    (обновлено: )33620
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модельер Айшат Кадырова (слева) и вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер (справа) после окончания показа одежды из новой коллекции модного дома FIRDAWS в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модель демонстрирует одежду из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модели демонстрируют одежду из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модель демонстрирует одежду из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модели демонстрируют одежду из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модели демонстрируют одежду из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модель перед показом одежды сезона весна-лето 2018 из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модель перед показом одежды сезона весна-лето 2018 из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модель перед показом одежды сезона весна-лето 2018 из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модель демонстрирует одежду из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модель демонстрирует одежду из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модель демонстрирует одежду из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модель демонстрирует одежду из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модели демонстрируют одежду из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модели демонстрируют одежду из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модель перед показом одежды сезона весна-лето 2018 из новой коллекции модного дома FIRDAWS модельера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модельер Айшат Кадырова (слева) на показе одежды из новой коллекции модного дома FIRDAWS в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модельер Айшат Кадырова после окончания показа одежды из новой коллекции модного дома FIRDAWS в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Телеведущая, певица Ольга Бузова и модельер Айшат Кадырова (справа) после окончания показа одежды из новой коллекции модного дома FIRDAWS в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Показ коллекции модного дома Firdaws
    Модельер Айшат Кадырова (в центре) после окончания показа одежды из новой коллекции модного дома FIRDAWS в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Все фотоленты
    Модельер Айшат Кадырова (слева) и вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер (справа) после окончания показа одежды из новой коллекции модного дома FIRDAWS в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.

    Дом моды Firdaws, руководителем которого является дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат, продемонстрировал в московском парке "Зарядье" коллекцию под названием "Горная жемчужина".

    instagram.com/alina_baikova
    Украинская модель, покорившая сердце Ди Каприо

    Коллекция состоит из 47 платьев из шелка и шифона, бархата, воздушной органзы и кружева. Дизайнером коллекции стала лично Айшат Кадырова.

    Певица Валерия, ведущая Ольга Бузова, светская львица Лена Ленина после показа новой коллекции одежды авторства чеченского дизайнера Айшат Кадыровой заявили, что готовы отказаться от откровенных нарядов в пользу более сдержанных и даже планируют заказать себе несколько особенно понравившихся платьев.

    Показ новой коллекции одежды для женщин чеченского дома моды Firdaws прошёл во вторник в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia.

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