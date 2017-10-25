"Горная жемчужина". Дочь Кадырова показала в Москве новую коллекцию одежды

Дом моды Firdaws, руководителем которого является дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат, продемонстрировал в московском парке "Зарядье" коллекцию под названием "Горная жемчужина".

Коллекция состоит из 47 платьев из шелка и шифона, бархата, воздушной органзы и кружева. Дизайнером коллекции стала лично Айшат Кадырова.

Певица Валерия, ведущая Ольга Бузова, светская львица Лена Ленина после показа новой коллекции одежды авторства чеченского дизайнера Айшат Кадыровой заявили, что готовы отказаться от откровенных нарядов в пользу более сдержанных и даже планируют заказать себе несколько особенно понравившихся платьев.

Показ новой коллекции одежды для женщин чеченского дома моды Firdaws прошёл во вторник в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia.

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