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    В мире

    В Госдепе "обеспокоены и расстроены" словами Кадырова о геях

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    Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт повторила, что США призывают власти РФ расследовать сообщения о преследовании геев в Чечне.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    RIA News Саид Царнаев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. США обеспокоены заявлениями президента Чечни Рамзана Кадырова о геях в республике, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

    "Эти комментарии чеченского президента очень беспокоят и очень расстраивают нас. Госдепартамент не раз выражал свою обеспокоенность тем, как обращаются с представителями ЛГБТ в Чечне", — заявила Науэрт на брифинге.

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    При этом Науэрт повторила, что США призывают власти РФ расследовать сообщения о преследовании геев в Чечне, и сообщила, что вопрос соблюдения прав этой категории граждан обсуждался "на высоком уровне".

    Ранее Кадыров в интервью телеканалу HBO назвал "ерундой" сообщения о преследовании геев в Чечне, заявив, что в республике их нет. В то же время он допустил, что они могут быть и предложил "забрать их в Канаду, подальше от нас".

    В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным.

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    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК. В середине июня Москалькова заявила, что к ней до сих пор не обратился ни один якобы пострадавший от преследования в Чечне гомосексуалист, готовый назвать свою фамилию.

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