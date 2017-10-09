К юбилею Путина Кадыров организовал матч с ветеранами итальянского футбола

"Мы посвящаем эту игру юбилею национального лидера и президента России Владимира Путина, которому сегодня исполнилось 65 лет. Владимир Владимирович является известным во всём мире любителем спорта. Он лично подаёт пример здорового образа жизни. Я убеждён, что футбольный матч станет для него лучшим подарком", — заявил Кадыров на поле перед началом игры.

Он выразил уверенность, что "этот день навсегда войдёт в историю футбола России и Италии".

Глава Чечни напомнил, что благодаря постоянному вниманию Путина республика стала стабильным и развивающимся регионом и, "несмотря на массированную атаку Запада и США, Владимир Путин уверенно ведёт Россию по пути мира и созидания".

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Зрители 30-тысячной трибуны были одеты в бело-сине-красные футболки и кепки. Во время российского гимна перед стартом на трибунах развернули огромный баннер с изображением Путина и надписью "Вместе мы сила!".

В составе российской команды играли бразильский футболист Роналдиньо, российские игроки Александр Кержаков, который открыл счет, забив первый гол, Валерий Карпин, Рашид Рахимов, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, который также отличился голом, который он забил с подачи Кадырова. Третий гол забил Кадыров, который отыграл оба тайма.

В команде соперников — сборной Италии — выступили Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи, Фабрицио Раванелли и другие. Товарищеский матч завершился победой россиян со счетом 6:3. Итальянцам не удалось взять реванш после аналогичного поражения во время игры с командой Кадырова "Лидер-63" в 2015 году в на стадионе "Ахмат – Арена". Тогда счет составил 4:1 в пользу хозяев поля.