Кадыров прокомментировал заявление Путина по Украине

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии предупредил Украину о глубокой дружбе с Европой, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Наш Президент отлично сказал про "голубые мундиры", предупреждая Украину о глубокой дружбе с Европой. У нас таких нет!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, в четверг проходит "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами.

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Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

В прошлом году "прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.