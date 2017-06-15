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    Россия

    Кадыров прокомментировал заявление Путина по Украине

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    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (14)

    (обновлено: )37920
    Путин в ходе прямой линии предупредил Украину о глубокой дружбе с Европой, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он убежден, что глава государства отлично сказал про "голубые мундиры".
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    RIA News Саид Царнаев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии предупредил Украину о глубокой дружбе с Европой, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    "Наш Президент отлично сказал про "голубые мундиры", предупреждая Украину о глубокой дружбе с Европой. У нас таких нет!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Напомним, в четверг проходит "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами.

    Смотрите также: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

    В прошлом году "прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.

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