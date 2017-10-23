Украинская модель, покорившая сердце Ди Каприо

Обладатель премии "Оскар", известный американский актер Леонардо Ди Каприо появился на публике в компании украинской модели Алина Байковой.

Лео вместе со своим другом, актером Тоби Макгваером ("Человек-паук") Алиной Байковой и еще одной девушкой неспешно прогуливались по Нью-Йорку, попивая кофе, сообщает dailymail.co.uk.

Судя по фото, которое было опубликовано СМИ, Ди Каприо и Байкову связывает не только дружба. Парочка обменивалась горячими взглядами и зажигательно смеялась.

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