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23.10.201712:15
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    Фотоленты

    Украинская модель, покорившая сердце Ди Каприо

    (обновлено: )130
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova
    instagram.com/alina_baikova

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    Обладатель премии "Оскар", известный американский актер Леонардо Ди Каприо появился на публике в компании украинской модели Алина Байковой.

    Лео вместе со своим другом, актером Тоби Макгваером ("Человек-паук") Алиной Байковой и еще одной девушкой неспешно прогуливались по Нью-Йорку, попивая кофе, сообщает dailymail.co.uk.

    Судя по фото, которое было опубликовано СМИ, Ди Каприо и Байкову связывает не только дружба. Парочка обменивалась горячими взглядами и зажигательно смеялась.

    Смотрите также: Пузатый кот и пакет на голове: самые сумасшедшие свадебные фото

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