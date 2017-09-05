Путин о США, Мьянме, Кадырове и выборах 2018 года

РИА Новости Украина

На пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС российский лидер коснулся темы возможности выдвижения женщины-кандидата на высший государственный пост в РФ и пообещал подать в суд на США из-за ситуации с дипобъектами.

Путин пообщался с журналистами по итогам своего трехдневного визита в Китай, куда президент прибыл для участия в саммите БРИКС. Встреча лидеров, по его словам, прошла успешно, а само объединение — без всяких сомнений перспективно.

Президент впервые прокомментировал последние действия США против российских дипобъектов. По его словам, американцы были вправе сократить количество дипломатических учреждений РФ, но сделано это в хамской манере. Сотрудничество РФ и США затрудняется, поскольку американская нация хоть и великая, но у определенной части американского истеблишмента уровень политической культуры низкий, отметил Путин. "Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией", — сказал российский лидер, сообщают РИА Новости.

Путин заявил, что Россия может принять решение о сокращении количества сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек для полного паритета, но пока не будет этого делать. Президент пояснил, что в США работают 455 дипсотрудников России, но только 300 из них аккредитованы при Госдепартаменте, остальные трудятся в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке. "Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", — сказал он.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ В. Путин на саммите лидеров БРИКС. День второй

Решение о паритетном количестве российских дипломатических работников в США и американских в России Путин назвал договоренностью.

Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом. МИД РФ заявлял о том, что в освобождаемых зданиях проводятся обыски.

Российский лидер заявил, что поручит МИД РФ подать иск в американский суд из-за ситуации с дипсобственностью РФ. "Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", — отметил он.

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Среди прочего у Путина спросили, не разочаровался ли он в Трампе, российский лидер счел вопрос наивным. "Что касается разочарования, не разочарования… ваш вопрос звучит очень наивно. Он же (Трамп) не невеста мне, и я ему не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью, у каждой страны есть свои интересы", — сказал он.

Обсуждать внутриполитическую ситуацию в США глава РФ счел некорректным, так он ответил на вопрос, учитывает ли он возможность импичмента Трампу в своем анализе выстраивания отношений с Вашингтоном. "Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов", — сказал Путин.

Путин прокомментировал и столкновения в Мьянме, где военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа, представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

По словам российского лидера, ситуация обсуждалась на прошедшей на полях БРИКС встрече с коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Москва и Каир против любого насилия и призывают власти Мьянмы взять происходящее под контроль.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ В. Путин на саммите лидеров БРИКС. День второй

Неоднозначные оценки вызвало ранее высказывание Кадырова о ситуации в Мьянме, некоторые СМИ интерпретировали его слова как готовность оспорить позицию государства. Путин заявил, что никакого несогласия с отношением Москвы к ситуации в Мьянме в словах главы Чечни не увидел.

"Что касается мнений граждан России по поводу внешней политики российского государства, то каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается, но я вас уверяю, что никакой фронды со стороны руководителя Чечни нет, прошу всех успокоиться, все в порядке", — сказал Путин.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.

В контексте встречи с ас-Сиси Путин сообщил, что принял приглашение египетского коллеги посетить страну, но нужно определиться с датами. Россия, по словам президента, рассчитывает, что в ближайшее время может быть полностью решен вопрос с авиабезопасностью в Египте, Москва видит усилия Каира. "Очень рассчитываю и надеюсь на то, что мы в ближайшее время сможем эту задачу решить", — отметил Путин.

Касаясь других международных проблем Путин, в частности, отметил успехи правительственных войск в Сирии; сказал, что поручит МИД РФ внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении ряда условий.

Журналисты задали ставший уже традиционным вопрос об участии действующего главы государства в предстоящих выборах президента РФ, на что получили ставший уже традиционным ответ: всему свое время. "Послушайте, я уже говорил и могу сказать еще раз. Это вот важно, то, что я сейчас скажу. У нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать. Это я знаю не понаслышке. Потому что сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто где будет работать и так далее. Работать надо сейчас, каждому на своем месте, активно, не ослабляя внимания к порученному участку работы ни на секунду", — сказал Путин.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо на первом плане) во время встречи лидеров БРИКС с главами приглашенных государств

"Поэтому в предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах Российской Федерации, уверен, об этом скажут", — заключил президент.

Путина попросили прокомментировать публикации о том, что претендентом на пост лидера страны может стать женщина: участвовать в выборах может каждый, если выдерживает соответствующие требования закона, сказал президент. Путин не стал оценивать, кто лучше справился бы с ролью кандидата, например, журналист Ксения Собчак, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина или председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. "Это не я должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства. В конечном итоге это определяется на выборах", — отметил Путин.

Российский лидер сказал, что успех кандидата, будь то, к примеру, Собчак, зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою кампанию, но личность ее отца Анатолия Собчака не будет играть существенной роли в этом серьезном процессе. "О том, что она собирается баллотироваться, я слышу в первый раз. Уверен, что могут быть и другие кандидаты", — сказал он.

Не обошли вниманием журналисты и уголовное дело против режиссера Кирилла Серебренникова, которого поместили под домашний арест по обвинению в мошенничестве. Президент обратил внимание на то, что под следствием находятся, например, замдиректора Эрмитажа и бывший замглавы Минкультуры: сама по себе принадлежность к деятелям культуры не должна становиться причиной освобождения от ответственности. "У нас в сфере культуры, также как в других областях, правоохранительные органы постоянно занимаются контролем за расходованием государственных средств. У нас, насколько я помню, может там что-то изменилось, замдиректора "Эрмитажа" под следствием находится, (бывший) замминистра культуры находится под следствием. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры что ли? Наверное, странно было бы, правда?" — сказал Путин.

По словам президента, если бы власти хотели ограничить деятельность Серебренникова, то ему бы не выделялись немалые госсредства — "никакой цензуры, никакого давления — ничего нет". Как отметил российский лидер, если в отношении, например, режиссера Никиты Михалкова появились бы подозрения о нарушении закона, проверили бы и его деятельность. Претензий к нему нет, "несмотря на то, что контролирующие организации работают по проверке всех средств, получаемых всеми, практически без исключения, деятелями искусства, которые получают их из казны".

О другом громком процессе — между "Роснефтью" и АФК "Система" — Путин сказал, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с владевшей "Башнефтью" до 2014 года "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей, оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Арбитраж Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск, взыскав в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей. Однако "Система" уже заявила о намерении подать апелляцию.

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"Я встречался и с руководителем "Роснефти", и с руководителем "Системы" — и с Евтушенковым и с Сечиным — именно по этому вопросу, я выслушал позицию и того, и другого. Я думаю, было бы неправильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу, но я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения, и думаю, это было бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, обращалась ли одна из сторон — ответчик или истец — к президенту за консультацией по этой проблеме и видит ли он возможность мирового соглашения между ними.

"Ну а как это будет развиваться дальше, на 100% я сказать не могу, потому что никаких прямых указаний я никому по этому поводу не давал и считаю, давать не целесообразно", — добавил президент.