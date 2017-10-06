Судный день. Ситуация под Верховной Радой

Несмотря на штормовое предупреждение синоптиков, в пятницу как в самой Верховной Раде, так и около нее горячо. Силовики охраняют парламент, а у его здания продолжаются митинги.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

Такое решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории.

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