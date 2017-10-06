"Технически тяжело работать". Парубий досрочно закрыл заседание Рады

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл пятничное заседание парламента.

Спикер принес извинения членам правительства, которые находились в зале, подчеркнув, что "произошел инцидент".

"В зале, к сожалению, технически тяжело работать. (…) По техническим обстоятельствам я вынужден закрыть утреннее заседание", — заявил Парубий.

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Он также призвал коллег по Раде не приближать парламент к уничтожению.

По пятницам парламент Украины работает только на утреннем заседании.

В пятницу во время рассмотрения законопроектов по Донбассу кто-то из депутатов бросил дымовую шашку в президиум Рады. Депутат Владимир Арьев заявил, что шашку бросил депутат от "Самопомичи" Семен Семенченко. Заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук быстро отреагировал на инцидент и вынес дымящуюся шашку из зала, затем ее потушили спасатели. Инцидент произошел во время рассмотрения законопроекта о продлении на год действия особого статуса для Донбасса, против которого выступает "Свобода". Позже депутат от "Свободы" Юрий Левченко заявил, что шашку бросил он.

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Парламент Украины в пятницу принял в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.