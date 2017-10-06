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    Фотоленты

    Драка в Раде. Как нардепы держали оборону президиума

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (137)

    (обновлено: )284
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Украинское фото
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Украинское фото
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Украинское фото
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Украинское фото
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Украинское фото
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Украинское фото
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Украинское фото
    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Украинское фото

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    Все фотоленты

    В Верховной Раде в пятницу возле трибуны подрались народные депутаты, сообщает "Украинская правда".

    Левченко: Я бросил шашку. Видео
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    "Я бы сжег этот парламент": Левченко объяснил, зачем он бросил дымовую шашку

    Как отмечается, нардеп от "Свободы" Юрий Левченко бросался на спикера ВР Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законопроектов по Донбассу.

    Когда Парубий начал объявлять, что ставит на голосование законопроект, Левченко подбежал к трибуне и начал пытаться прорываться в президиум.

    Поскольку депутаты БПП и "Народного фронта" не дали ему пройти, он начал бросать подручные вещи в Парубия.

    Смотрите также: Один против всех. В Раде подрались депутаты

    Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Такое решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

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