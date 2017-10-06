Драка в Раде. Как нардепы держали оборону президиума

В Верховной Раде в пятницу возле трибуны подрались народные депутаты, сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, нардеп от "Свободы" Юрий Левченко бросался на спикера ВР Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законопроектов по Донбассу.

Когда Парубий начал объявлять, что ставит на голосование законопроект, Левченко подбежал к трибуне и начал пытаться прорываться в президиум.

Поскольку депутаты БПП и "Народного фронта" не дали ему пройти, он начал бросать подручные вещи в Парубия.

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Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Такое решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.