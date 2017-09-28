Фотоитоги 28 сентября: горящее оружие под Винницей, студенты за Каталонию

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в четверг опроверг информацию о том, что в Калиновке находились диверсионные группы. Также он заявил, что склады охранялись недостаточно, а пожарная сигнализация вообще не работала.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.