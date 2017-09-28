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    Фотоленты

    Фотоитоги 28 сентября: горящее оружие под Винницей, студенты за Каталонию

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (97)

    (обновлено: )73
    Пострадавшие в Винницкой области
    Саудовские женщины принимают участие в выставке Glowork в Эр-Рияде
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    Участники заседания военного кабинета
    Выступление Петра Порошенко во время встречи с работниками образования
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Детеныши черно-белых лемуров вари в мини-зоопарке Экзоленд, в Киеве, 27 сентября 2017 г. /
    Детеныши черно-белых лемуров вари в мини-зоопарке Экзоленд, в Киеве, 27 сентября 2017 г.
    Воспитательница детского лагеря Виктория Наталья Янчик
    Воспитательница детского лагеря Виктория Наталья Янчик
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    Пострадавшие в Винницкой области
    Пострадавшие в Винницкой области
    REUTERS Gleb Garanich
    Саудовские женщины принимают участие в выставке Glowork в Эр-Рияде
    Саудовские женщины принимают участие в выставке Glowork в Эр-Рияде
    REUTERS Faisal Al Nasser
    Студенты участвуют в демонстрации в пользу запрещенного референдума о независимости 1 октября в Барселоне
    Студенты участвуют в демонстрации в пользу запрещенного референдума о независимости 1 октября в Барселоне
    REUTERS Juan Medina
    Участники Всеукраинского совещания Стратегические направления развития машиностроения Украины от региональных инициатив в национальной промышленной политики в Харькове
    Участники Всеукраинского совещания "Стратегические направления развития машиностроения Украины от региональных инициатив в национальной промышленной политики" в Харькове
    УНИАН
    Участники заседания военного кабинета
    Участники заседания военного кабинета
    УНИАН
    Выступление Петра Порошенко во время встречи с работниками образования
    Выступление Петра Порошенко во время встречи с работниками образования
    УНИАН
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Детеныши черно-белых лемуров вари в мини-зоопарке Экзоленд, в Киеве, 27 сентября 2017 г. /
    УНИАН
    Детеныши черно-белых лемуров вари в мини-зоопарке Экзоленд, в Киеве, 27 сентября 2017 г.
    УНИАН
    Воспитательница детского лагеря Виктория Наталья Янчик
    Воспитательница детского лагеря "Виктория" Наталья Янчик
    dumskaya.net
    Воспитательница детского лагеря Виктория Наталья Янчик
    Воспитательница детского лагеря "Виктория" Наталья Янчик
    dumskaya.net
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine

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    Пострадавшие в Винницкой области

    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.

    Смотрите также: Апокалипсис сегодня. Жуткие кадры разрушенных поселков под Винницей

    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в четверг опроверг информацию о том, что в Калиновке находились диверсионные группы. Также он заявил, что склады охранялись недостаточно, а пожарная сигнализация вообще не работала.

    Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

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