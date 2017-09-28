Кава: главную дорогу из Винницы в Киев закрыли на несколько дней

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В связи с чрезвычайной ситуацией в Калиновке Винницкой области перекрыто движение автотранспорта на участках государственной автомобильной дороги М-21. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Насколько эта трасса загружена, и как теперь добираться водителям, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал советник председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.

Калиновка — это важный транспортный узел?

– Да, это важный транспортный узел. Через город проходит дорога М-21, которая идет от украино-белорусской границы до украино-молдавской границы, проходя через Житомир, Винницу и Могилев-Подольский.

Более того, эта дорога важна еще тем, на участке от Житомира до Винницы, что это главная дорога, которая сообщает Винницу со столицей Украины. Именно по этой дороге почти 100% человек ездит из Киева в Винницу.

Это транзитная важная магистраль?

– Совершенно верно, это большая транзитная дорога, которая используется как для внутренних украинских поездок, так и для транзита в Беларусь, в Молдову, Румынию и стран Балкан.

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Средний поток автомобилей в сутки?

– В районе Калиновки по трассе М-21 проезжают порядка 10 тысяч автомобилей в сутки.

Насколько сложно другими путями объехать?

– Что касается службы автомобильных дорог в Житомирской, Винницкой области, они оперативно сработали и "Укравтодор" еще вечером вчера опубликовал альтернативные маршруты для тех, кто уже подъехал непосредственно к Калиновке, сформированы маршруты для объезда, то есть это в радиусе 20 километров преимущественно по дорогам местного значения.

А те, кто едут сейчас в ту сторону, они направляются к трассе М-05 Киев-Одесса и из Умани уже поворачивают на запад в направлении Винницы, то есть это позволяет по международным коридорам объехать Калиновку и безопасно продолжать движение по маршруту.

Сколько это может занять времени?

– Если своевременно поехать по нужному маршруту, если из Киева, например, поехать не на Житомир, а поехать сразу в направлении Умани, то протяженность этого маршрута отличается всего на 20 километров по сравнению с проездом через Житомир, Калиновку, Винницу.

Когда могут быть сняты ограничения?

– Безусловно, решение будет принимать не "Укравтодор", а специальные службы, которые будут принимать решение о безопасности перемещения в окрестностях Калиновки.

То есть, я думаю, это еще два-три дня будет продолжаться, поскольку любой пожар на складах, где хранится вооружение, потушить очень непросто и нужно понимать, когда наступит тот момент, что новые взрывы вооружения уже невозможны.

К слову, из Калиновки спецкор "ГС" Александр Ивасивка сообщил, что на территории воинской части постоянно слышны взрывы, все больше людей выезжают из близлежащих населенных пунктов.

Также активист Сергей Бондарь рассказал, что информация об отсутствии паники среди местного населения в результате взрывов не соответствует действительности.