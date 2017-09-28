Спецкор: жители Винницкой области находят в своих домах снаряды

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Взрывы боеприпасов на артиллерийских складах в Калиновке практически прекратились. Началось разминирование пятикилометровой зоны. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил в Калиновке. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В то же время главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о диверсионных группах в Калиновке. Также Матиос отметил, что данных о беспилотных аппаратах, следствие не установило.

Что сейчас происходит в районе склада и в Виннице, сообщила специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Ирина Коваленко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка ситуація зараз в районі складу, зокрема в самій Калинівці?

– Вибухів насправді поменшало, але вони все ж таки є. Один вибух приблизно щогодини, кілька годин, все ж таки, чутно. І як нам повідомили саме рятувальники, що це наразі не вибухи від саме розмінування, а це все ж таки ще палають склади.

Також наразі вже пожвавлюється рух в місті Калинівка. Вже відкрито дорогу і калинівчани вже потихеньку починають повертатися до своїх домівок. Якщо ще вранці тут на вулицях було досить пусто, то зараз вже видно людей. Їздять автівки і люди потихеньку повертаються.

Але загалом всіх евакуйованих людей планують повертати в населені пункти вже після 15.00, до того часу мають саме вибухотехніки обстежити ці населені пункти на виявлення саме снарядів. Також відомо, що наразі рятувальники продовжують працювати на складах і наразі задіяно два пожежні літаки, пожежні танки і зараз ще продовжують викидати воду саме на самі склади.

REUTERS Gleb Garanich Люди, эвакуированные из Калиновки.

Тобто спеціалісти, МНСники, вони працюють зараз безпосередньо вже на складах? Є доступ до них?

– Ні, безпосередньо доступу на склади ще немає. Кажуть, що локалізують саме пожежу на території складів. Але інформації про те, чи безпосередньо там присутні люди, знаємо, що викидають воду з літаків.

Хто займається зараз обстеженням території, розмінуванням, деактивацією боєприпасів?

– Вибухотехніки і працівники Нацполіції обстежують територію. Є близько 100 заявок від мешканців населених пунктів, про те що вони виявили на своїх домівках снаряди і по цих заявках наразі відпрацьовують вибухотехніки і також працюють саме на обстеженні території. Також паралельно це все разом відбувається. Увага більше прикута до самих населених пунктів.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Работа сотрудников ГСЧС в Калиновке

Самі дороги не перекриті?

– Ні, вже розблоковано в'їзд. Буквально щойно голова Вінницької ОДА повідомив, що під час координаційної наради було прийнято рішення вже знімати блокпости і впускати людей. Проте інформація приблизно годинної давності з самих блокпостів, що пропускали лише мешканців Калинівки.

Не пояснюють правоохоронці цим обмеженням на в'їзд лише для мешканців? Вони побоюються мародерів?

– Ні, там ще є пошкодження автодорожнього покриття. Ще дорожні служби працюють на відновлення і все ж таки відбуваються ще вибухи. Хай поодинокі та вони є. Тобто відновити повністю рух транзитного транспорту вже планують пізніше, після того як вже повністю не буде чутно вибухів.

Що сказали представники місцевої влади стосовно рівня завданої шкоди? Є інформація по постраждалим будівлям, інфраструктурі?

– Так, є досить багато пошкоджених будинків, де вибито скло, пошкоджені дахи. Є кілька будинків, які зазнали більш важких пошкоджень, але наразі конкретних сум збитків не називають. Кажуть, що зараз складають відповідні акти і зараз саме над цим працюють, тобто остаточної цифри немає.

REUTERS Gleb Garanich Последствия пожаров в Калиновке

Щодо компенсації щось говорили місцеві чиновники?

– Після того як будуть складені акти, вже будуть розуміти, скільки коштів кому і на що потрібно. Знаємо, що очікують допомогу гуманітарну від різних регіонів, зокрема будматеріалами. Тобто робота з цього буде відбуватися трохи пізніше. Зараз сили кинуті на розмінування, на ліквідацію пожежу і повернення евакуйованих людей до домівок.

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Сьогодні працюють волонтери?

– Так, працюють волонтери. Знаємо, що цієї ночі і взагалі вдень вони патрулюють також місто, аби уникнути мародерства і готові на запити мешканців допомагати їм переїхати. Тобто вони комунікують з населенням і допомагають їм вирішити певні питання.

Украина постоянно теряет доверие в глазах цивилизованного мира: то всплывают оффшорные счета топ-чиновников, то не могут справиться с известными коррупционерами. Также существенно подпортил Украине имидж оружейный скандал. Об этом в эфире «ГС» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.