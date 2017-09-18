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18.09.201718:20
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    Фотоленты

    Фотоитоги 18 сентября: бунт ветеранов АТО в Запорожье, "Октоберфест" в Мюнхене, "Эмми" в США

    (обновлено: )21401
    В Запорожье ветераны АТО перекрыли центральный проспект
    В Мюнхене стартовал 184-й фестиваль пива Октоберфест
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    Рош а-Шана-2017
    СБУ проводят обыски на заводе Экватор
    Суд Черноморска под Одессой оцеплен Нацгвардией
    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Женский забег в Киеве
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    В Запорожье ветераны АТО перекрыли центральный проспект
    В Запорожье ветераны АТО перекрыли центральный проспект
    061.ua
    В Мюнхене стартовал 184-й фестиваль пива Октоберфест
    В Мюнхене стартовал 184-й фестиваль пива Октоберфест.
    REUTERS Michaela Rehle
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards
    69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards.
    Mark RALSTON / AFP
    Рош а-Шана-2017
    В Международном аэропорту "Одесса" стартовала традиционная ежегодная программа приема паломников-хасидов, которые направляются в Умань на празднование еврейского Нового года Рош-а-Шана.
    УНИАН
    СБУ проводят обыски на заводе Экватор
    СБУ проводят обыски на заводе "Экватор".
    novosti-n.org
    Суд Черноморска под Одессой оцеплен Нацгвардией
    Суд Черноморска под Одессой оцеплен Нацгвардией.
    Думская.net
    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе
    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе.
    mil.gov.ua
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    В Запорожье ветераны АТО перекрыли центральный проспект

    В понедельник, 18 сентября, в Запорожье ветераны АТО перекрыли проспект Соборный, требуя соблюдать их законные права на бесплатный проезд, сообщает сайт "061". Сообщается, что ветераны остановили движение всех маршрутных такси по проспекту, пропуская лишь легковой транспорт. Такая акция стала ответом митингующих на бездействие властей в решении проблем льготных пассажиров.

    Проспект в районе пешеходного перехода напротив Аллеи Славы перекрывали около 10-15 минут. Фактически акция закончилась, когда к регулированию движения подключились сотрудники полиции.

    Читайте также: Гибридная партия власти. Что ждет объединившихся БПП и "Народный фронт"

    В Германии начался 184-й традиционный фестиваль пива "Октоберфест".

    Праздник открыл бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, откупорив бочку со свежесваренным пивом. Он пробил дно бочки с двух ударов, как и в прошлом году, воскликнув традиционное: "O'zapft is!" ("Откупорили").

    Первым литровую кружка пива получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Стоимость такой кружки для посетителей составила 10,95 евро.

    Смотрите также: Мастер иллюзий: художница делает диковинный макияж

    В воскресенье, 17 сентября, в Лос-Анджелесе прошла 69-я ежегодная церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards. Лучшим драматическим сериалом года был назван "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale). Актриса Элизабет Мосс, игравшая в этом сериале, получила приз за лучшую драматическую роль, а Энн Доуд — за лучшую роль второго плана.  Лучшим комедийным сериалом вновь назван "Вице-президент" (Veep), а лучшим мини-сериалом названа картина "Большая маленькая ложь".
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