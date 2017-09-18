Фотоитоги 18 сентября: бунт ветеранов АТО в Запорожье, "Октоберфест" в Мюнхене, "Эмми" в США

В понедельник, 18 сентября, в Запорожье ветераны АТО перекрыли проспект Соборный, требуя соблюдать их законные права на бесплатный проезд, сообщает сайт "061". Сообщается, что ветераны остановили движение всех маршрутных такси по проспекту, пропуская лишь легковой транспорт. Такая акция стала ответом митингующих на бездействие властей в решении проблем льготных пассажиров.

Проспект в районе пешеходного перехода напротив Аллеи Славы перекрывали около 10-15 минут. Фактически акция закончилась, когда к регулированию движения подключились сотрудники полиции.

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В Германии начался 184-й традиционный фестиваль пива "Октоберфест".

Праздник открыл бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, откупорив бочку со свежесваренным пивом. Он пробил дно бочки с двух ударов, как и в прошлом году, воскликнув традиционное: "O'zapft is!" ("Откупорили").

Первым литровую кружка пива получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Стоимость такой кружки для посетителей составила 10,95 евро.

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