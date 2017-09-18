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    Общество

    В Запорожье ветераны АТО перекрывали центральный проспект

    (обновлено: )42116
    Ветераны остановили движение всех маршрутных такси по проспекту, пропуская лишь легковой транспорт. Такая акция стала ответом митингующих на бездействие властей в решении проблем льготных пассажиров.
    В Запорожье ветераны АТО перекрыли центральный проспект
    061.ua

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 18 сентября, в Запорожье ветераны АТО перекрыли проспект Соборный, требуя соблюдать их законные права на бесплатный проезд, сообщает сайт "061".

    Сообщается, что ветераны остановили движение всех маршрутных такси по проспекту, пропуская лишь легковой транспорт. Такая акция стала ответом митингующих на бездействие властей в решении проблем льготных пассажиров.

    061.ua
    В Запорожье ветераны АТО перекрыли центральный проспект

    Проспект в районе пешеходного перехода напротив Аллеи Славы перекрывали около 10-15 минут. Фактически акция закончилась, когда к регулированию движения подключились сотрудники полиции.

    Напомним, в конце августа сотрудники спиртзавода в Ивано-Франковске "Княгинин" вышли на акцию протеста с требованием выплаты заработной платы и перекрыли дорогу.

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