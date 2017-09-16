наверх
16.09.201717:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Мюнхене стартовал праздник пива "Октоберфест"

    (обновлено: )5210
    Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике усилены меры безопасности. Полицейские оснащены дополнительными видеокамерами, "Терезин луг" огорожен, на входе осуществляется досмотр личных вещей.
    Oktoberfest, Октоберфест
    REUTERS Michaela Rehle

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В Мюнхене в субботу в 184-й раз открылся традиционный фестиваль пива "Октоберфест" (Oktoberfest).

    Oktoberfest, Октоберфест
    REUTERS Michaela Rehle
    Главное пивное действо планеты - Октоберфест

    Он начался с церемонии вскрытия бочки со свежесваренным пивом бургомистром Мюнхена Дитером Райтером. Как сообщает телеканал N24, Дитер пробил дно бочки с двух ударов, как и в прошлом году, выкрикнув традиционное: "O'zapft is" ("откупорено").

    Первую литровую кружку пива (Mass) получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Стоимость такой кружки для посетителей составила 10,95 евро, что на 25 центов выше, чем в прошлом году.

    Всего на "Октоберфесте" в Мюнхене, который продлится до 3 октября, ожидается до шести миллионов посетителей. В открытии праздника участвовали несколько десятков тысяч человек, несмотря на проливной дождь. Как сообщил телеканал n-tv, уже к 9.00 (10.00 по Киеву) перед входом выстроились длинные очереди, посетители одеты в традиционные баварские костюмы.

    Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике были усилены меры безопасности: установлены дополнительные барьеры на подъездах к традиционному месту проведения фестиваля — площадке "Терезин луг" (42 гектара), полицейские были оснащены дополнительными видеокамерами. Как и в прошлом году, "Терезин луг" огорожен, на входе осуществляется досмотр личных вещей.

    "Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, получившем впоследствии название в честь невесты. Самого же кронпринца короновали на баварский престол.

    Из-за того, что погода со временем начала портиться, праздник было решено сдвинуть на конец сентября, тем не менее заканчивается он традиционно в начале октября, в этом году — 3 октября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне