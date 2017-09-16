В Мюнхене стартовал праздник пива "Октоберфест"

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В Мюнхене в субботу в 184-й раз открылся традиционный фестиваль пива "Октоберфест" (Oktoberfest).

Он начался с церемонии вскрытия бочки со свежесваренным пивом бургомистром Мюнхена Дитером Райтером. Как сообщает телеканал N24, Дитер пробил дно бочки с двух ударов, как и в прошлом году, выкрикнув традиционное: "O'zapft is" ("откупорено").

Первую литровую кружку пива (Mass) получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Стоимость такой кружки для посетителей составила 10,95 евро, что на 25 центов выше, чем в прошлом году.

Всего на "Октоберфесте" в Мюнхене, который продлится до 3 октября, ожидается до шести миллионов посетителей. В открытии праздника участвовали несколько десятков тысяч человек, несмотря на проливной дождь. Как сообщил телеканал n-tv, уже к 9.00 (10.00 по Киеву) перед входом выстроились длинные очереди, посетители одеты в традиционные баварские костюмы.

Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике были усилены меры безопасности: установлены дополнительные барьеры на подъездах к традиционному месту проведения фестиваля — площадке "Терезин луг" (42 гектара), полицейские были оснащены дополнительными видеокамерами. Как и в прошлом году, "Терезин луг" огорожен, на входе осуществляется досмотр личных вещей.

"Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, получившем впоследствии название в честь невесты. Самого же кронпринца короновали на баварский престол.

Из-за того, что погода со временем начала портиться, праздник было решено сдвинуть на конец сентября, тем не менее заканчивается он традиционно в начале октября, в этом году — 3 октября.