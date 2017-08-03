"Иди в баню". Лучшие фотожабы на адскую жару

Август в Киеве начался жарой, которая уже ознаменовалась двумя температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории 2 августа среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла + 28,9°С, таким образом было на 0,6°С превышен предыдущий температурный рекорд для этого дня, который был установлен в 2010 году.

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Аномальная жара наблюдается не только в столице, но и в других регионах страны. Интернет-пользователи продолжают делиться фотожабами на эту тему в социальных сетях. Лучшие из них — в подборке РИА Новости Украина.

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