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    Фотоленты

    "Иди в баню". Лучшие фотожабы на адскую жару

    Тема:

    Украина: жара наступает (145)

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    Август в Киеве начался жарой, которая уже ознаменовалась двумя температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории 2 августа среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла + 28,9°С, таким образом было на 0,6°С превышен предыдущий температурный рекорд для этого дня, который был установлен в 2010 году.

    Смотрите также: Почти как в Сахаре. Как спасаются от жары животные в зоопарке Киева

    Аномальная жара наблюдается не только в столице, но и в других регионах страны. Интернет-пользователи продолжают делиться фотожабами на эту тему в социальных сетях. Лучшие из них — в подборке РИА Новости Украина.

    Читайте также: Чем опасна жара и как уберечь свое здоровье

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