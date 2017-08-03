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    Интервью

    Чем опасна жара и как уберечь свое здоровье

    Тема:

    Украина: жара наступает (140)

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    В жаркую погоду нужно вдвойне быть внимательным к собственному здоровью и не работать под солнцем, подчеркнул врач Отто Стойка.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

    Во всех областях Украины термометры показывают не менее 30 градусов. Кое-где температура достигает отметки 35 выше нуля. Синоптики говорят, что это не предел. Будет еще жарче.

    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    Почти как в Сахаре. Как спасаются от жары животные в зоопарке Киева

    В связи с высокой температурой Мининфраструктуры поручило "Укравтодору" и Государственной службе безопасности на транспорте принять меры для предотвращения разрушения дорог.

    А как украинцы могут защитить себя от воздействия жары, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Які наслідки для здоров'я така температура може спричинити?

    — Це може бути зміна тиску і гіпертонічний криз може викликати. Або навіть призвести до порушень ритму роботи серця, аритмії і навіть важких таких станів, як інсульт, інфаркт.

    Яка категорія людей у небезпеці?

    — Це в першу чергу люди, які мають вже проблеми з серцево-судинними захворюваннями, які мають таке захворювання, як діабет, і люди, після одужання від важких захворювань, виснажені фізично і психічно.

    А теплові удари, наскільки вони зараз часті?

    — Зараз спостерігається єдине, що підвищення от таких викликів, які стосуються зміни тиску. І люди вже самі говорять, і пов'язують це з тим, що вони перебували на сонці, перебували в спекотний час. Тобто є такі підвищення, але вони статистично не зафіксовані.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Які симптоми того, що людина перегрілася, отримала тепловий удар, і потрібно якось їй допомогти?

    — У першу чергу  буде видно тим, що якось порушується  координація, людина стає млявою, може десь в незручному місці присісти чи навіть впасти. І може втратити навіть і свідомість. Тому треба бути уважними один до одного, і прислухатися до свого організму, особливо людям похилого віку, контролювати свій тиск, і захищати себе.

    Чого не можна категорично робити в таку спекотну погоду? І що варто робити, щоб спека не мала негативних наслідків для здоров'я?

    — У першу чергу  не виходити на важку таку  роботу фізичну під сонцем  в денний час, на город, не нахилятися, не працювати в нахиленому  вигляді, не напружуватися. Це не вживати алкоголь, особливо вдень. Не їсти дуже калорійну їжу, жирного смаженого, гарячого не пити взагалі. І не бути без захисту від сонця, і обов'язково вживати воду.

    Морозиво може допомогти?

    — Морозиво, тут  навряд чи допоможе. Тому що  все ж таки воно не вгамовує спрагу. Тому орієнтуватися переважно на питну воду. Це основне, причому таку звичайну, не холодну. А якщо навіть холодна, то пити невеликими ковтками, щоб не застудитися. Тому що є і така небезпека.

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    Зараз під час спеки переважно в офісах на усю потужність працюють кондиціонери, і людина із гарячого повітря потрапляє в холодне, і навпаки. Чим це небезпечно?

    — От небезпека  якраз кондиціонерів в тому, що  людина спітніла, приходить під  кондиціонер сідає, або лягає, і  може заснути. Або не відчути, як вона переохолодилася. І це може бути і запалення, крім того, що ви кажете, запалення і нервів, і радикуліти, і важкі ангіни бувають або застуди, бронхіти.

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    Як потрібно використовувати кондиціонери без шкоди для здоров'я?

    — По-перше, все  ж таки не працювати, не сидіти під кондиціонером, де він саме дмухає повітря, нагнітає повітря. Тобто перебувати не під потоком повітря холодного. Щоб саме повітря було і охолодження до 24 градусів, 23. Не треба нижче, тому що буде високий перепад. І це теж погано. Тому достатньо такої температури. Звертати увагу на зволоження приміщення. Тому що не тільки кондиціонер повинен працювати, а ще повинно вологе прибирання відбуватися частіше, ніж зазвичай, повинні бути пульверизатори з водою. І можливо,  ставити якісь ємності з водою або акваріуми, щоб було більше вологи.

    Ранее спецкор Голоса Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха сообщила, что жителей Закарпатья обрадовало решение властей о сокращении рабочего дня из-за сильной жары.

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