Жара в Киеве побила два температурных рекорда

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Август в столице начался жарой, которая уже ознаменовалась двумя температурными рекордами, сообщает в четверг пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

По данным наблюдений метеостанции, 2 августа среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла + 28,9 ° С. Таким образом на 0,6 °С был превышен предыдущий температурный рекорд для этого дня, который был установлен в 2010 году.

Ночь на 3 августа оказалась самой теплой за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.

"Температура в Киеве не опустилась ниже 23,6 °С, а это значит, что предыдущий рекорд для этой даты, который был установлен тоже в 2010 году превышен на 0,9 °С", — говорится в сообщении.

Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра это, вероятно, не последний температурный рекорд нынешнего лета, отмечают в обсерватории.

Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха. В четверг днем в Киеве ожидается температура воздуха в районе ​​35-37°.