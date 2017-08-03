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    Жара в Киеве побила два температурных рекорда

    Тема:

    Украина: жара наступает (145)

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    По данным наблюдений метеостанции, 2 августа среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла + 28,9 ° С, таким образом на 0,6 °С был превышен предыдущий температурный рекорд для этого дня, который был установлен в 2010 году.
    Лето в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Август в столице начался жарой, которая уже ознаменовалась двумя температурными рекордами, сообщает в четверг пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным наблюдений метеостанции, 2 августа среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла + 28,9 ° С. Таким образом на 0,6 °С был превышен предыдущий температурный рекорд для этого дня, который был установлен в 2010 году.

    Ночь на 3 августа оказалась самой теплой за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.

    "Температура в Киеве не опустилась ниже 23,6 °С, а это значит, что предыдущий рекорд для этой даты, который был установлен тоже в 2010 году превышен на 0,9 °С", — говорится в сообщении.

    Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра это, вероятно, не последний температурный рекорд нынешнего лета, отмечают в обсерватории.

    Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха. В четверг днем в Киеве ожидается температура воздуха в районе ​​35-37°.

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