Джигурда в роли Клигана. Если бы "Игру престолов" снимали в России

Фанаты популярного сериала "Игра престолов" создали свою подборку знаменитых персонажей, которых бы сыграли российские актеры.

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Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.