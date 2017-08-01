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    Фотоленты

    Джигурда в роли Клигана. Если бы "Игру престолов" снимали в России

    (обновлено: )137
    Михаил Галустян в роли Тириона Ланнистера
    Светлана Ходченкова в роли Серсеи Ланнистер
    Александр Балуев в роли лорда Вариса
    Владимир Машков в роли Джейми
    Данила Козловский в роли Джона Сноу
    Никита Джигурда в роли Клигана
    Никита Михалков в роли Тайвина Ланнистера
    Аркадий Укупник в роли Бриенны Тарт
    Михаил Галустян в роли Тириона Ланнистера
    Михаил Галустян в роли Тириона Ланнистера
    twitter.com/A1maz8
    Светлана Ходченкова в роли Серсеи Ланнистер
    Светлана Ходченкова в роли Серсеи Ланнистер
    twitter.com/A1maz8
    Александр Балуев в роли лорда Вариса
    Александр Балуев в роли лорда Вариса
    twitter.com/A1maz8
    Владимир Машков в роли Джейми
    Владимир Машков в роли Джейми
    twitter.com/A1maz8
    Данила Козловский в роли Джона Сноу
    Данила Козловский в роли Джона Сноу
    twitter.com/A1maz8
    Никита Джигурда в роли Клигана
    Никита Джигурда в роли Клигана
    twitter.com/A1maz8
    Никита Михалков в роли Тайвина Ланнистера
    Никита Михалков в роли Тайвина Ланнистера
    twitter.com/A1maz8
    Аркадий Укупник в роли Бриенны Тарт
    Аркадий Укупник в роли Бриенны Тарт
    twitter.com/A1maz8

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    Михаил Галустян в роли Тириона Ланнистера

    Фанаты популярного сериала "Игра престолов" создали свою подборку знаменитых персонажей, которых бы сыграли российские актеры.

    Смотрите также: Мировая премьера "Игры престолов" в Лос-Анджелесе

    Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.

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