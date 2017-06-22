Вышел новый трейлер седьмого сезона "Игры престолов"

Седьмой сезон сериала "Игра престолов", премьера которого состоится на канале HBO 16 июля 2017 года, содержит, в отличие от предыдущих сезонов, семь эпизодов вместо 10.

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В новом сезоне в основном будут события, которые в книжной серии Джорджа Мартина отсутствуют. Он экранизирует черновой вариант второй половины книги "Ветра зимы", которая не была завершена Мартином до написания сценариев к сериям седьмого сезона (книга "Ветра зимы" будет завершена в 2017 году) и черновой вариант первой половины последней книги цикла "Песнь Льда и Огня" под рабочим названием "Мечта о весне" (книга будет завершена после выхода финального сезона сериала).

Ранее в сеть попали кадры нового сезона "Игры престолов".